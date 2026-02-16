#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Жуткое ДТП на трассе Астана – Петропавловск, есть пострадавший

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 21:35 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 февраля 2026 года, на трассе Астана – Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Видео с места аварии появилось в социальных сетях, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на 289-м километре автодороги столкнулись автомобили марки Lexus и Lada-21705. В результате ДТП водитель Lada получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Департамент полиции напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением, и контроля технического состояния транспортных средств", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

11 февраля 2026 года смертельное ДТП произошло в селе Гульдала Алматинской области.

Канат Болысбек
