В Павлодарской области нашли пропавшую Диану Сагинтаеву - мать двоих детей

Волонтеры поискового отряда VITA нашли потеряшку - 26-летнюю Диану Сагинтаеву, которая выехала на работу в Павлодар из дома, находящегося в селе Кызылжар Иртышского района и 12 дней не давала о себе знать, сообщает Zakon.kz

"Всем спасибо! Найдена сотрудниками полиции, жива. Берегите себя и своих близких", - написали волонтеры на своей странице в Instagram.

Где находилась все это время мать малолетних детей и почему исчезла и не выходила на связь неизвестно.

Комментаторы пишут, что "наверное тусить хотела", но "главное жива, а там дома уже разберутся почему так получилось".

Накануне мы писали что в Павлодарской области продолжают поиски молодой матери двоих детей. 8 января в обед девушка выехала на такси с села Кызылжар Иртышского района в Павлодар. Из - за погодных условий в городе она была около 21.00 часов и попросила таксиста высадить её на перекрёстке Сатпаева - Торайгырова у фонтана. Далее, куда направлялась девушка, никому не было неизвестно.