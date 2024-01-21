В Павлодарской области нашли пропавшую Диану Сагинтаеву - мать двоих детей
"Всем спасибо! Найдена сотрудниками полиции, жива. Берегите себя и своих близких", - написали волонтеры на своей странице в Instagram.
Где находилась все это время мать малолетних детей и почему исчезла и не выходила на связь неизвестно.
Комментаторы пишут, что "наверное тусить хотела", но "главное жива, а там дома уже разберутся почему так получилось".
Накануне мы писали что в Павлодарской области продолжают поиски молодой матери двоих детей. 8 января в обед девушка выехала на такси с села Кызылжар Иртышского района в Павлодар. Из - за погодных условий в городе она была около 21.00 часов и попросила таксиста высадить её на перекрёстке Сатпаева - Торайгырова у фонтана. Далее, куда направлялась девушка, никому не было неизвестно.