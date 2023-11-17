В Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков
Фото: ДП Алматы
Сотрудниками полиции Алматы задержан 24-летний парень, подозреваемый в организации производства наркотика мефедрон. Оперативниками была получена информация о действующей нарколаборатории, расположенной в жилом массиве Алатауского района, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в частном доме, в котором подозреваемый сделал лабораторию, обнаружили 500 г мефедрона.
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"Оперативные и специальные мероприятия, проведенные сотрудниками нашего подразделения при координации прокуратуры, установили, что в одном из домов микрорайона Дарабоз изготавливают наркотические средства с целью дальнейшего сбыта. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РК, зарегистрировано уголовное дело. Назначены экспертизы", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алатауского района Асхат Даулетияров.
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