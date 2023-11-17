В Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков

Фото: ДП Алматы

Сотрудниками полиции Алматы задержан 24-летний парень, подозреваемый в организации производства наркотика мефедрон. Оперативниками была получена информация о действующей нарколаборатории, расположенной в жилом массиве Алатауского района, сообщает Zakon.kz.

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