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В Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков

В Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков Фото: ДП Алматы
Сотрудниками полиции Алматы задержан 24-летний парень, подозреваемый в организации производства наркотика мефедрон. Оперативниками была получена информация о действующей нарколаборатории, расположенной в жилом массиве Алатауского района, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в частном доме, в котором подозреваемый сделал лабораторию, обнаружили 500 г мефедрона.

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"Оперативные и специальные мероприятия, проведенные сотрудниками нашего подразделения при координации прокуратуры, установили, что в одном из домов микрорайона Дарабоз изготавливают наркотические средства с целью дальнейшего сбыта. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РК, зарегистрировано уголовное дело. Назначены экспертизы", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алатауского района Асхат Даулетияров.

Ранее в Уральске ученика 11 класса задержали во время предполагаемого совершения закладок синтетических наркотиков.

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