Подростка, угрожавшего пистолетом врачу, подозревают в поножовщине в СКО

На пульт "102" Управления полиции Петропавловска поступило сообщение, что во дворе дома по улице Сейфуллина неизвестные лица в ходе конфликта нанесли ножевое ранение 51-летнему мужчине, сообщает Zakon.kz.

В результате нападения пострадавшего госпитализировали в больницу, уточняет Astana TV.

Отмечается, что пациент в данное время находится в МГБ в отделении травматологии. Диагноз – травма мышц и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра. Состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Пока никаких прогнозов о его дальнейшем состоянии медики дать не могут.

Предварительно установлено, что ножевое ранение потерпевшему нанес 17-летний подросток, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. В частности, меньше месяца назад он ударил врача и угрожал ему пистолетом в многопрофильной детской областной больнице Петропавловска. Тогда дебошира задержали. Как он оказался на свободе до суда, непонятно. Сейчас ему снова избирают меру пресечения.



"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УП г. Петропавловска за совершение хулиганства установлены и задержаны трое жителей областного центра 20 и 17 лет", – рассказали в ДП СКО.

Ранее сообщалось, что шокирующее ЧП произошло в областной детской больнице Петропавловска. Подросток ворвался в медучреждение, угрожал пистолетом, избил девушку и врача.

