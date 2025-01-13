В Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку
Фото: Zakon.kz
13 января на пульт 102 поступило сообщение о том, что в один из частных домов в Актобе проник неизвестный. Мужчина взял в заложники девушку, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, на место оперативно выехали все экстренные службы, район оцеплен.
"На месте происшествия находятся начальник департамента полиции, прокурор города, ведутся переговоры", – рассказали в ведомстве.
В социальных сетях пишут, что инцидент произошел в районе Москва.
Ранее в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку.
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