В Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку

Фото: Zakon.kz

13 января на пульт 102 поступило сообщение о том, что в один из частных домов в Актобе проник неизвестный. Мужчина взял в заложники девушку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, на место оперативно выехали все экстренные службы, район оцеплен. "На месте происшествия находятся начальник департамента полиции, прокурор города, ведутся переговоры", – рассказали в ведомстве. В социальных сетях пишут, что инцидент произошел в районе Москва. Ранее в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку.

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