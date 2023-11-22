Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину

Председатель Специализированного межрайонного экономического суда Ернар Ерболатов стал фигурантом расследования по делу о хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, история с избиением пенсионерки и десятком поврежденных авто наделала шуму на минувшей неделе. Злоумышленника посчитали тезкой служителя Фемиды. Но оказалось, что пинал женщину и крушил авто все же сам судья. По крайней мере, так гласят материалы дела.

15 ноября в 4:30 хулигана задержала полиция. В прокуратуре уточнили, что в отношении Ернара Ерболатова начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 293 УК РК.



"Генеральной прокуратурой, в соответствии с требованиями ст. 550 УПК дано согласие на продолжение досудебного расследования по уголовному делу в отношении председателя Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области Ерболатова Ернара Ерболатулы. В настоящее время следственным управлением Департамента полиции ВКО проводится досудебное расследование". Прокурор ВКО Аймат Байшулаков

Ранее сообщалось, что в Таразе судью подозревают в получении взятки от подсудимой в размере 2 млн тенге за смягчение наказания.