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События

Дело о нападении на полицейского: трое костанайцев предстали перед судом

дело о нападении на полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 19:27 Фото: Zakon.kz
3 сентября 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области прошло предварительное слушание по делу о нападении на полицейского, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что на скамье подсудимых трое жителей Костаная: 21-летний Руслан Пасичник, 23-летний Амир Дамирулы и 25-летний Арнур Арманулы. Всем троим предъявлено обвинение по п. 4 ч. 6 ст. 380 УК РК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти группой лиц". Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел утром 28 марта 2026 года во дворе дома № 60 в микрорайоне Береке.

"Около 8:30 подсудимые находились там в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и вели себя агрессивно. Рядом с ними находилась бутылка водки объемом 0,5 литра. В это время из дома вышел Руслан Казиев вместе с двумя малолетними детьми. Он собирался заступить на службу. Казиев посадил детей в автомобиль, после чего подошел к компании", – зачитал обвинительный акт прокурор Еркебулан Айтбаев.

Прокурор пояснил, что Руслан Казиев являлся сотрудником полиции и представителем власти, а также находился в форменной одежде с установленными знаками различия.

"Полицейский потребовал от мужчин прекратить противоправное поведение, покинуть общественное место и разойтись. Однако они восприняли законные требования агрессивно. Между Дамирулы и Казиевым завязался конфликт, в ходе которого полицейский попытался его обезвредить и повалил на землю. Увидев это, Арманулы подбежал к Казиеву и нанес ему два удара кулаком правой руки в область лица. Далее в конфликт вмешался Пасичник. Он подбежал к Казиеву, вступил с ним в физический контакт и упал на Казиева, после чего полицейский в целях самозащиты также повалил его на землю. Дамирулы вновь подошел к Казиеву, схватил его за форменное обмундирование и попытался помешать действиям полицейского. Казиев снова повалил его на землю и стал удерживать. В этот момент Пасичник подбежал к Казиеву и нанес ему не менее двух ударов кулаком правой руки по голове", – говорится в обвинительном акте.

К этому времени к месту конфликта подошли очевидцы. Они попытались прекратить происходящее. Однако подсудимые продолжили нападать на полицейского.

"Пасичник, воспользовавшись тем, что Казиев был сосредоточен на удержании Дамирулы и ограничен в возможности защищаться, обошел стоявший рядом автомобиль, подбежал к полицейскому и нанес не менее четырех ударов правой ногой в область головы и туловища. Удары были нанесены с достаточной силой по жизненно важным частям тела, вследствие чего Казиев потерял сознание. После этого Пасичник поднял потерявшего сознание Казиева, освободив Дамирулы. Тот, в свою очередь, воспользовавшись беспомощным состоянием полицейского, вызванным потерей сознания, продолжил наносить ему удары", – зачитал гособвинитель.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, Руслан Казиев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные кровоподтеки и ссадины.

Главное судебное разбирательство назначено на 16 сентября.

О жутком инциденте стало известно в марте этого года – момент нападения попал на видео. Пострадавший сотрудник полиции после произошедшего находился на амбулаторном лечении.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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