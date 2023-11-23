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Сотни использованных пробирок нашли на обочине жители Алматинской области

в Алматинской области нашли выброшенные пробирки с кровью животных Фото: pixabay
В Алматинской области выясняют, кто выбросил у дороги сотни использованных пробирок. Многие были наполнены кровью, некоторые разбиты. Лабораторные приборы обнаружили на склоне возле трассы недалеко от села Кызылшарык. Рядом находится Большой Алматинский канал, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, о неприятной находке сообщили прохожие, испугавшись распространения опасных инфекций.

На месте специалисты установили: пробирки ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез. Склянки собрали и уничтожили, почву продезинфицировали. А тех, кто рассыпал опасный мусор, сейчас ищет полиция. Нарушителям грозит штраф за загрязнение окружающей среды.

Ветеринары говорят: такие пробирки свободно продаются в аптеках, поэтому купить их мог кто угодно.

"На месте выброса мы собрали всего 610 пробирок. После 17 апреля мы этими пробирками не пользовались. Теперь – эти пробирки, которые мы обнаружили там, на месте скопления, они были относительно свежие. Маркировка маркером там еще хорошо сохранилась. Поэтому мы примерно предположили: где-то около месяца назад, может быть, чуть меньше они были выброшены на это место". Руководитель ветеринарной станции Енбекшиказахского района Еркин Биханов

Ранее, в 2019 году, жители Актау нашли в районе села Мангистау-5 большое количество медицинских отходов, в том числе пробирки с кровью и емкости для сбора мочи.

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Елена Беляева
Алматинская область
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