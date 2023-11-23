Задержан вандал, изрисовавший плиту у памятника Денису Тену

Неизвестный оставил впечатляющее послание на плите у памятника Денису Тену в Алматы. В ДВД прокомментировали этот вопиющий факт оскорбления памяти погибшего фигуриста, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции города сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 294 ч. 1 УК РК. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК.

О подозреваемом в совершении вандализма в ДП сообщили, что он алматинец, состоящий на психоневрологическом учете. И он задержан.

"В рамках уголовного дела назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Задержанный помещен в Центр психического здоровья", - заявили в ДП.

Отметим, что этот мужчина оставил на "месте преступления" свои личные данные: ФИО и телефон.



Ранее сообщалось, что мемориал Денису Тену открыли в Алматы на месте его гибели на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой 22 июня 2019 года. Скульптура Дениса Тена изготовлена из бронзы, постамент – из гранита. Высота – 2,4 метра. Скульптура запечатлела финал программы Олимпиады в Сочи, где Денис Тен завоевал бронзовую медаль. Памятник исполнен санкт-петербургским скульптором Матвеем Макушкиным, автором и исполнителем еще одной достопримечательности города – скульптуры Виктора Цоя.





Денис Тен погиб 19 июля 2018 года. Известный казахстанский фигурист был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, позже он скончался от потери крови.

17 января в Алматы вынесли приговор троим фигурантам дела об убийстве известного фигуриста.