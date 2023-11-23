Буллинг в колледже Талдыкоргана расследует полиция
Фото: pxhere
Полицейские выявили факт буллинга среди учащихся одного из талдыкорганских колледжей, сообщает Zakon.kz.
Потерпевшим в материалах дела выступает 16-летний студент, у которого двое более взрослых сокурсников вымогали денежные средства. Уставший от нападок юноша даже отказался посещать занятия.
"Факт буллинга выявила инспектор ювенальной полиции. Затем, оперативники УБОП довели разработку до логического конца и установили обоих подозреваемых. Расследование инцидента проводится по ст.194 ч.2 УК РК (Вымогательство)", – сообщили в ДП Жетысуской области.
В полиции также отметили, если ваш ребенок столкнулся с одним видов буллинга и кибербуллинга. То необходимо проконсультироваться со специалистами и проинформировать сотрудников ювенальной полиции (контактный телефон: +7 747 697 22 13).
Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, как и кого собираются привлекать к ответственности за буллинг в Казахстане.
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