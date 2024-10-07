Избивали девочек и снимали на видео: буллинг расследует полиция Актау

Буллинг в отношении несовершеннолетних девочек из Актау засняли на видео, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором одна девушка избивает другую. К видео также прикрепили аудиозапись. В ней одна из мам несовершеннолетней девочки рассказала, что группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создала банду и собирает вокруг себя подростков. Если что-то идет не так, они избивают девочек, притесняют их и устраивают буллинг.

"Моя дочь по глупости попала к ним. Они знакомятся с девочками в торговых центрах, заманивают их в свою компанию, говоря, что они красивые, и предлагают дружбу. Дети начинают с ними общаться, их располагают к себе, а затем начинают манипулировать. Они пугают и избивают девочек. Когда происходят избиения, это снимают на камеру и выкладывают в социальные сети", – рассказала мама одной из девочек.

На одном из таких видео видно, что девушка наносит удары кулаком по подростку и бьет по голове.

"Это произошло в выходные дни. Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Я сразу начала звонить ей, но она не отвечала. Меня стало трясти от волнения, на улице уже было темно, девятый час вечера. Мы с мужем сразу выехали к месту. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20-30 человек. На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила ее домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию", – пояснила женщина.

В полиции региона сообщили, что по факту побоев проводится досудебное расследование.

"Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к данному инциденту. Также законные представители будут привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Правонарушительницы поставлены на профилактический учет", – прокомментировали инцидент в полиции.

Также стражи порядка добавили, что в настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

С 16 июня 2024 года в Казахстане введены в действие поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за систематическую травлю. Наказание агрессоров зависит от последствий. От штрафа в 10 МРП за буллинг до срока в девять лет, если жертву довели до суицида.