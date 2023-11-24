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Беременную иностранку задержали за попытку продать ребенка в Алматинской области

Беременная иностранка пыталась продать ребенка в Алматинской области Фото: pixabay
24-летнюю гражданку соседней республики задержала полиция в Алматинской области за попытку продать еще не рожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 24 ноября в Instagram начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, 22 ноября сотрудники УБОП регионального ДП задержали в Карасайском районе уроженку соседнего государства.

"Установлено, что указанная гражданка выложила в социальной сети объявление о продаже своего нерожденного ребенка, будучи на седьмом месяце беременности. Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района по ст. 135 ч. 1 УК РК", – сообщил Бауржан Аленов.

Сейчас в отношении задержанной проводят следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы. Женщину отправили в изолятор временного содержания районной полиции. Прочую информацию правоохранительные органы пока не раскрывают в интересах следствия.

Случаи торговли детьми полиция Казахстана пресекает регулярно. В мае 35-летнюю женщину из Актау задержали за то, что она пыталась продать ребенка.

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