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События

Иностранка пыталась продать почку в Павлодаре

иностранка, продажа органов, Павлодар, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 13:12 Фото: пресс-служба ДП Павлодасркой области
В Павлодаре задержана молодая женщина, пытавшаяся продать почку. Стражи порядка узнали о планах гражданки одного из соседних государств еще в середине июля. Что было дальше, рассказали Zakon.kz 30 июля 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.

По данным регионального ДП, после обсуждения условий и стоимости "продавец" выразила согласие на сделку.

"Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой она была задержана с поличным при получении задатка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изъятие органов и тканей человека. Подозреваемая арестована, проводится комплекс следственных действий".Первый замначальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов

Казахстанцам также в очередной раз напомнили, что в соответствии с законодательством Казахстана запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей человека.

За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

"Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах по телефону "102", через мобильное приложение "Police 102".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Днем ранее, 28 июля 2025 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) заявили, что в Казахстане пресечена деятельность преступных групп, связанных с преступлениями в сфере торговли людьми.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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