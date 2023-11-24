Женщина выбросила ребенка с третьего этажа в Шымкенте – полиция проводит расследование
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 23 ноября вечером женщина выбросила ребенка с третьего этажа, сообщает Zakon.kz.
По информации Otyrar.kz, ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.
Очевидцы рассказали врачам, что все произошло около 21:00, малыша из окна выбросила родственница. По некоторым данным, 40-летняя женщина состоит на учете в Центре психического здоровья. После происшествия женщину доставили в психдиспансер.
Полиция проводит расследование.
В Управлении здравоохранения корреспонденту Zakon.kz сообщили, что ребенок находится в областной детской больнице.
Ранее в Алматинской области беременную иностранку задержали за попытку продать ребенка.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript