Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: подозреваемого задержали

В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он выкинул из окна четвертого этажа годовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, 23 ноября в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение от женщины о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвертом этаже ее годовалого сына. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 24 ч.3-ст. 99 "Покушение на убийство".

Ребенка с травмами доставили в больницу.

Материал по теме Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности

"40-летнего подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа в Шымкенте.