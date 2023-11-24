Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: подозреваемого задержали
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он выкинул из окна четвертого этажа годовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП, 23 ноября в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение от женщины о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвертом этаже ее годовалого сына. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры.
По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 24 ч.3-ст. 99 "Покушение на убийство".
Ребенка с травмами доставили в больницу.
"40-летнего подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа в Шымкенте.
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