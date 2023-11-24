Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: подозреваемого задержали

Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: подозреваемого задержали Фото: Zakon.kz
В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он выкинул из окна четвертого этажа годовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, 23 ноября в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение от женщины о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвертом этаже ее годовалого сына. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 24 ч.3-ст. 99 "Покушение на убийство".

Ребенка с травмами доставили в больницу.

Материал по теме

Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности
"40-летнего подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", – говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа в Шымкенте. 

Читайте также

Четырехлетнему мальчику зажало голову между машинами в Жамбылской области
Четырехлетнему мальчику зажало голову между машинами в Жамбылской области
Школьный бухгалтер украла более 46 млн бюджетных тенге в Алматы
Школьный бухгалтер украла более 46 млн бюджетных тенге в Алматы
Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности
Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности
Анастасия Стативкина
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления