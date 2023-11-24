Школьный бухгалтер украла более 46 млн бюджетных тенге в Алматы

Сотрудники прокуратуры Алматы выявили хищение бюджетных средств на сумму свыше 46 млн тенге в одной из школ южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, главный бухгалтер школы на протяжении года незаконно перечисляла заработную плату сверх предусмотренного штатным расписанием на свои личные счета.

"По данному факту прокуратурой Бостандыкского района начато досудебное расследование. В ходе следствия бухгалтер школы полностью признала свою вину", – говорится в сообщении.

Приговором суда виновное лицо осуждено по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК РК к семи годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на пять лет.

"Приговор суда не вступил в законную силу". Прокуратура Алматы

23 октября 2023 года сообщалось, что в хищении 4,6 млрд тенге подозревают школьных бухгалтеров Талдыкоргана. Подробности здесь.