Бухгалтер "подарил" себе около 12,3 млн бюджетных тенге

В Костанайской области сотрудники прокуратуры Карабалыкского района в ходе проверки выявили факты хищения бюджетных средств должностным лицом, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении шести лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии.

"Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге. По данному факту проведено досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК. В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб в полном объеме", – говорится в сообщении.

В прокуратуре Карабалыкского района отметили, что приговором суда должностное лицо осуждено к трем годам шести месяцам лишения свободы условно.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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