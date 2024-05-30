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Законодательство РК

Бухгалтер "подарил" себе около 12,3 млн бюджетных тенге

Бухгалтер &quot;подарил&quot; себе около 12,3 млн бюджетных тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:37 Фото: freepik
В Костанайской области сотрудники прокуратуры Карабалыкского района в ходе проверки выявили факты хищения бюджетных средств должностным лицом, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении шести лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии.

"Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге. По данному факту проведено досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК. В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб в полном объеме", – говорится в сообщении.

В прокуратуре Карабалыкского района отметили, что приговором суда должностное лицо осуждено к трем годам шести месяцам лишения свободы условно.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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29 мая 2024 года стало известно, что в Шымкенте главный бухгалтер поликлиники присвоил более 29 млн тенге. За это его приговорили к 7,5 года лишения свободы.

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