Астанчанин забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами

В Астане пассажир забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился водитель частного такси, он сообщил о пропаже сумки с девятью миллионами тенге.

Со слов мужчины, он, подрабатывая частным извозом, брал автомобиль Toyota Camry у приятеля. В очередной раз, взяв автомобиль, он не знал, что в салоне был рюкзак с деньгами, который забыл его друг.

Полицейские установили, что за ночь в салоне такси побывали 17 человек. Стражи порядка выяснили все адреса, куда доставили пассажиров. При просмотре видеокамер был замечен мужчина, который держал в руках пропавшую сумку.





При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 30-летнего пассажира, который забрал рюкзак.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.

Ранее в столице таксист обокрал квартиру нетрезвого пассажира.