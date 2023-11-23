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Астанчанин забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами

Девять миллионов тенге оставили в такси: 17 пассажиров оказались в полиции Фото: pxhere
В Астане пассажир забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился водитель частного такси, он сообщил о пропаже сумки с девятью миллионами тенге.

Со слов мужчины, он, подрабатывая частным извозом, брал автомобиль Toyota Camry у приятеля. В очередной раз, взяв автомобиль, он не знал, что в салоне был рюкзак с деньгами, который забыл его друг.

Полицейские установили, что за ночь в салоне такси побывали 17 человек. Стражи порядка выяснили все адреса, куда доставили пассажиров. При просмотре видеокамер был замечен мужчина, который держал в руках пропавшую сумку.


При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские  установили 30-летнего пассажира, который забрал рюкзак.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города. 

Ранее в столице таксист обокрал квартиру нетрезвого пассажира. 

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Анастасия Стативкина
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