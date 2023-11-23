Астанчанин забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами
В полицию обратился водитель частного такси, он сообщил о пропаже сумки с девятью миллионами тенге.
Со слов мужчины, он, подрабатывая частным извозом, брал автомобиль Toyota Camry у приятеля. В очередной раз, взяв автомобиль, он не знал, что в салоне был рюкзак с деньгами, который забыл его друг.
Полицейские установили, что за ночь в салоне такси побывали 17 человек. Стражи порядка выяснили все адреса, куда доставили пассажиров. При просмотре видеокамер был замечен мужчина, который держал в руках пропавшую сумку.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 30-летнего пассажира, который забрал рюкзак.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.
Ранее в столице таксист обокрал квартиру нетрезвого пассажира.