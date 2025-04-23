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События

Мужчину, ударившего таксиста, задержали в Алматы

такси, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 18:56 Фото: freepik
Пассажира, который ударил молодого таксиста в Алматы, задержала полиция, сообщает Zakon.kz.

В Алматы установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города.

Подозреваемый доставлен в полицию, где в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Он признал свою вину, сообщили в полиции Алматы.

По факту побоев возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Житель Алматы Влад Кравчук на своей странице в Instagram выложил видео с агрессивным пассажиром. На кадрах видно, что он в качестве таксиста подвозил двоих мужчин. Один из них закурил, однако водитель попросил его этого не делать в салоне авто. На что пассажир агрессивно отреагировал и нанес удар автомобилисту, при этом нецензурно выражаясь в его адрес.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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