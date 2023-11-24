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Нарушения на 2 млрд тенге выявили в медорганизациях Астаны

выявлены нарушения Фото: pixabay
Замдиректора филиала по г. Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования" Сандугаш Болысбекова на брифинге заявила о том, что во время мониторинга медорганизаций в столице выявили нарушения на сумму свыше 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг проводился по всем видам медорганизаций за 10 месяцев 2023 года.

"Из них в системе ОСМС на сумму 1,3 млрд тенге, в рамках ГОБМП на сумму 800 млн тенге. Необходимо отметить, что случаи необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов в области здравоохранения, что, в свою очередь, может привести к недостаточному качеству лечения и возможной неудовлетворенности пациента результатом лечения". Сандугаш Болысбекова

Как пишет пресс-служба филиала фонда, на большей части превалирует применение дефекта 3.0 "Необоснованное завышение объема оказанной медицинской помощи/услуг" – 46 % и 6.0 "Необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий, оказания услуг от стандартов, правил в области здравоохранения/ клинических протоколов" – 21 %.

Также выявлены неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи в количестве 39 491 тыс. на сумму 354,9 млн тенге.

В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (39 477 или 99%), остальные 14 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь.

За 10 месяцев 2023 года проведен проактивный мониторинг по 104 медицинским организациям.

В рамках проведенных мониторингов было выявлено ненадлежащее исполнение условий договора закупа услуг на сумму более 41 млн. тенге.

По результатам 2 этапа проактивного мониторинга расторгнуты договора с 9 медицинскими организациями.

"Также филиалом фонда по Астане за 10 месяцев 2023 года рассмотрено 3975 обращений от населения. По жалобам пациентов было инициировано 191 внеплановых мониторингов, из них 84 жалоб обоснованы и по результатам которого были применены меры экономического воздействия. Удержанные суммы по итогам проведенных мониторингов перераспределяются между другими медицинскими организациями, оказывающими более качественную помощь населению", – добавила замдиректора столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Болысбекова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменятся правила планирования объемов бесплатных медуслуг и в рамках ОСМС.

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