Нарушения почти на 90 млрд тенге выявили при анализе финотчета республиканского бюджета
Как сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП) 31 мая 2024 года, совокупный размер активов республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года составил 25,5 трлн тенге с ростом на 7%.
"В течение последних пяти лет наблюдается ежегодное превышение расходов над доходами республиканского бюджета, что закономерно приводит к снижению накопленного финансового результата", – отмечают в ВАП.
При этом аудиторская проверка установила финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.
В ВАП сообщили также, что финотчетность республиканского бюджета за прошлый год не дает полного представления о финансовом положении и результатах финансовой деятельности государства на республиканском уровне.
По итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге. Это в первую очередь обусловлено необъективным (по себестоимости) отражением следующих финансовых показателей:
- инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора;
- бюджетные кредиты, выдаваемые субъектам квазигосударственного сектора;
- финансовые обязательства (государственный долг).
"В случае объективного отражения только трех вышеуказанных элементов чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге", – сообщили в ВАП.
Кроме того, в КФО РБ за 2023 год отражаются активы, не соответствующие критериям признания, такие как:
- налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами;
- задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания;
- задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.
Наряду с этим результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора. Так в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются:
- 105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии;
- порядка 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений.
В итоге ВАП рекомендует внести изменения в действующие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение более достоверного представления отдельных категорий активов и обязательств в соответствии с МСФООС.
"В целом за 5-летний период с момента представления первой КФО РБ к аудиту наблюдается существенное улучшение ее качества и достоверности. Всего с учетом рекомендаций ВАП за все годы Министерством финансов обеспечено признание и достоверное отражение активов на сумму 5,7 трлн тенге, обязательств – на 297 млрд тенге", резюмировали в ведомстве.
Ранее в ВАП озвучили итоги аудита Улытауской области и Алматинской.