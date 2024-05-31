Нарушения почти на 90 млрд тенге выявили при анализе финотчета республиканского бюджета

Финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге выявили во время аудиторской проверки финансовой отчетности республиканского бюджета (КФО РБ) за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП) 31 мая 2024 года, совокупный размер активов республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года составил 25,5 трлн тенге с ростом на 7%.

"В течение последних пяти лет наблюдается ежегодное превышение расходов над доходами республиканского бюджета, что закономерно приводит к снижению накопленного финансового результата", – отмечают в ВАП.

При этом аудиторская проверка установила финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.

В ВАП сообщили также, что финотчетность республиканского бюджета за прошлый год не дает полного представления о финансовом положении и результатах финансовой деятельности государства на республиканском уровне.

По итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге. Это в первую очередь обусловлено необъективным (по себестоимости) отражением следующих финансовых показателей:

инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора;

бюджетные кредиты, выдаваемые субъектам квазигосударственного сектора;

финансовые обязательства (государственный долг).

"В случае объективного отражения только трех вышеуказанных элементов чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге", – сообщили в ВАП.

Кроме того, в КФО РБ за 2023 год отражаются активы, не соответствующие критериям признания, такие как:

налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами;

задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания;

задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.

Наряду с этим результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора. Так в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются:

105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии;

порядка 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений.

В итоге ВАП рекомендует внести изменения в действующие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение более достоверного представления отдельных категорий активов и обязательств в соответствии с МСФООС.

"В целом за 5-летний период с момента представления первой КФО РБ к аудиту наблюдается существенное улучшение ее качества и достоверности. Всего с учетом рекомендаций ВАП за все годы Министерством финансов обеспечено признание и достоверное отражение активов на сумму 5,7 трлн тенге, обязательств – на 297 млрд тенге", резюмировали в ведомстве.

Ранее в ВАП озвучили итоги аудита Улытауской области и Алматинской.