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Законодательство РК

Нарушения почти на 90 млрд тенге выявили при анализе финотчета республиканского бюджета

Аудит отчета по республиканскому бюджету, итоги, нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:18 Фото: ВАП РК
Финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге выявили во время аудиторской проверки финансовой отчетности республиканского бюджета (КФО РБ) за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП) 31 мая 2024 года, совокупный размер активов республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года составил 25,5 трлн тенге с ростом на 7%.

"В течение последних пяти лет наблюдается ежегодное превышение расходов над доходами республиканского бюджета, что закономерно приводит к снижению накопленного финансового результата", – отмечают в ВАП.

При этом аудиторская проверка установила финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.

В ВАП сообщили также, что финотчетность республиканского бюджета за прошлый год не дает полного представления о финансовом положении и результатах финансовой деятельности государства на республиканском уровне.

По итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге. Это в первую очередь обусловлено необъективным (по себестоимости) отражением следующих финансовых показателей:

  • инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора;
  • бюджетные кредиты, выдаваемые субъектам квазигосударственного сектора;
  • финансовые обязательства (государственный долг).
"В случае объективного отражения только трех вышеуказанных элементов чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге", – сообщили в ВАП.

Кроме того, в КФО РБ за 2023 год отражаются активы, не соответствующие критериям признания, такие как:

  • налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами;
  • задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания;
  • задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.

Наряду с этим результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора. Так в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются:

  • 105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии;
  • порядка 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений.

В итоге ВАП рекомендует внести изменения в действующие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение более достоверного представления отдельных категорий активов и обязательств в соответствии с МСФООС.

"В целом за 5-летний период с момента представления первой КФО РБ к аудиту наблюдается существенное улучшение ее качества и достоверности. Всего с учетом рекомендаций ВАП за все годы Министерством финансов обеспечено признание и достоверное отражение активов на сумму 5,7 трлн тенге, обязательств – на 297 млрд тенге", резюмировали в ведомстве.

Ранее в ВАП озвучили итоги аудита Улытауской области и Алматинской.

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