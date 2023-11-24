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Люди пострадали из-за гонки водителей двух автобусов в Шымкенте

В Шымкенте столкнулись два автобуса Фото: pixabay
В Шымкенте на оживленной улице столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, людей буквально раскидало по салону. Они уверяют, водители устроили гонки.

"Ехала в 146-м. Проехали светофор, остановились, чтобы вышли пассажиры. Один человек вышел, второй еще не успел спуститься на землю, как сзади в нас врезался другой автобус. От удара люди просто разлетелись по сторонам, падали, кричали. Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди", – говорит очевидец.

ДТП произошло в центре города и не на шутку напугало очевидцев. Что стало причиной, следствие еще выясняет. Возбудили уголовное дело.

На месте работали сразу несколько скорых. Из 11 пострадавших в больнице в итоге остались два человека. Остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к 31-летней девушке. Она в положении.

"Все специалисты осмотрели. Наш гинеколог, уролог все проверили по имеющемуся алгоритму действий в таких ситуациях. Сейчас состояние здоровья оцениваем как средней степени тяжести. Прогноз благоприятный". Хирург Мадияр Дуйсенов

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла в Шымкенте. 25 сентября Howo "собрал в гармошку" три автомобиля.

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Елена Беляева
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