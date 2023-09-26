В Шымкенте произошло массовое ДТП

25 сентября Howo "собрал в гармошку" три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, водитель грузового автомобиля Howo на перекрестке улиц Жиделибайсын и Шардара (недалеко от скотного рынка) не справился с управлением и допустил наезд на три автомобиля: Toyota, Mercedes и Audi.

"В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии образовалась серьезная пробка. Полиция постаралась освободить проезжую часть", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте второклассница получила открытый перелом обеих ног в результате ДТП.