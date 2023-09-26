Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте произошло массовое ДТП

ДТП Фото: pixabay
25 сентября Howo "собрал в гармошку" три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, водитель грузового автомобиля Howo на перекрестке улиц Жиделибайсын и Шардара (недалеко от скотного рынка) не справился с управлением и допустил наезд на три автомобиля: Toyota, Mercedes и Audi.

"В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии образовалась серьезная пробка. Полиция постаралась освободить проезжую часть", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте второклассница получила открытый перелом обеих ног в результате ДТП.

Читайте также

Врачи рассказали о состоянии подростка, упавшего между многоэтажками Актау
Врачи рассказали о состоянии подростка, упавшего между многоэтажками Актау
авто
В Шымкенте второклассница получила открытый перелом обеих ног в результате ДТП
авто
В Уральске годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа
Елена Беляева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления