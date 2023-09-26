В Шымкенте произошло массовое ДТП
Фото: pixabay
25 сентября Howo "собрал в гармошку" три автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Как пишет otyrar.kz, водитель грузового автомобиля Howo на перекрестке улиц Жиделибайсын и Шардара (недалеко от скотного рынка) не справился с управлением и допустил наезд на три автомобиля: Toyota, Mercedes и Audi.
"В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии образовалась серьезная пробка. Полиция постаралась освободить проезжую часть", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте второклассница получила открытый перелом обеих ног в результате ДТП.
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