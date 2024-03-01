В Алматы бетономешалка собрала в "гармошку" шесть машин

1 марта 2024 года водитель бетономешалки Shacman собрал "гармошку" из автомобилей, нарушив правила дорожного движения. В полиции города рассказали подробности происшествия, сообщает Zakon.kz.

Видео аварии размещено в одном из городских Instagram-пабликов.

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:05 в Ауэзовском районе.

"Водитель бетономешалки Shacman, следуя по улице Саина в северном направлении, южнее улицы Жандосова, предварительно, из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с шестью транспортными средствами". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что пассажирка одной из машин обратилась за медицинской помощью.

"Данный факт расследуется сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района. Другие обстоятельства выясняются". Пресс-служба ДП Алматы

29 февраля 2024 года возле Международного аэропорта Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, но уже с участием служебной машины. Тогда сообщалось, что машина снесла столб освещения и вылетела на встречную дорогу.