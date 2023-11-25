Блэкаут в Алмалинском районе Алматы
Фото: pixabay
По данным сайта АО "Алатау Жарык Компаниясы", в 20:16 произошло аварийное отключение РЭС-2, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, район погашения: ул. Толе би, ул. Ауэзова, ул. Курмангазы, пр. Гагарина. Причины аварии выясняются.
Ожидаемое время включения – 2 часа.
Ранее массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны.
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