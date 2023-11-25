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Блэкаут в Алмалинском районе Алматы

отключение света Фото: pixabay
По данным сайта АО "Алатау Жарык Компаниясы", в 20:16 произошло аварийное отключение РЭС-2, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, район погашения: ул. Толе би, ул. Ауэзова, ул. Курмангазы, пр. Гагарина. Причины аварии выясняются.

Ожидаемое время включения – 2 часа.

Ранее массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны.

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