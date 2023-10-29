Массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны

Астанчане рассказали о том, что на правом берегу города в ряде домов отключили свет и воду, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, даже Акорда не освещается.

Редакция за информацией обратилась в пресс-службы АО "Астана-РЭК" и "Астана Су Арнасы".

Как уточнили в "Астана Су Арнасы", в данное время специалисты выясняют, почему перестали работать насосы.





Ранее сообщалось, что в одном из районов Алматы отключали горячую воду и отопление из-за порыва трубы.