В Алматы из-за непогоды два района остались без электроэнергии

7 апреля в результате непогоды в Алматы, сопровождавшейся грозой и усилением ветра, в сетях АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК) зафиксировано семь аварийных отключений электроэнергии, сообщили Zakon.kz в пресс-службе компании.

Наибольшее количество отключений произошло в Наурызбайском районе – здесь зарегистрировано пять аварийных инцидентов в микрорайонах Акжар, Карьер, Аксайское ущелье и Тау Жолы. Без света временно остались 176 трансформаторных подстанций и 1865 потребителей.

В Бостандыкском районе произошло два отключения в районе Нур Алатау, где без электроснабжения оказались 11 трансформаторных подстанций и 111 потребителей.

В компании заверили, что все аварийные отключения будут устранены в кратчайшие сроки согласно регламенту. Бригады АО "АЖК" переведены на усиленный режим работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии.

Ранее Алматы накрыл ураганный ливень. О том, что там происходило, можно узнать здесь. Позже ДЧС Алматы обратился к горожанам с важным заявлением.

