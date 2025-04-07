#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

В Алматы из-за непогоды два района остались без электроэнергии

электричество, Алматы, ураган , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 22:23 Фото: pixabay
7 апреля в результате непогоды в Алматы, сопровождавшейся грозой и усилением ветра, в сетях АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК) зафиксировано семь аварийных отключений электроэнергии, сообщили Zakon.kz в пресс-службе компании.

Наибольшее количество отключений произошло в Наурызбайском районе – здесь зарегистрировано пять аварийных инцидентов в микрорайонах Акжар, Карьер, Аксайское ущелье и Тау Жолы. Без света временно остались 176 трансформаторных подстанций и 1865 потребителей.

В Бостандыкском районе произошло два отключения в районе Нур Алатау, где без электроснабжения оказались 11 трансформаторных подстанций и 111 потребителей.

В компании заверили, что все аварийные отключения будут устранены в кратчайшие сроки согласно регламенту. Бригады АО "АЖК" переведены на усиленный режим работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии.

Ранее Алматы накрыл ураганный ливень. О том, что там происходило, можно узнать здесь. Позже ДЧС Алматы обратился к горожанам с важным заявлением. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области
Общество
21:03, 07 апреля 2025
Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области
70-летнего пациента экстренно доставили в больницу вертолетом МЧС
Общество
20:00, 07 апреля 2025
70-летнего пациента экстренно доставили в больницу вертолетом МЧС
В Астане попал на видео конфликт между полицейским и мужчиной с инвалидностью возле мечети
Общество
19:41, 07 апреля 2025
В Астане попал на видео конфликт между полицейским и мужчиной с инвалидностью возле мечети
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: