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В Усть-Каменогорске при пожаре эвакуировали пять человек

В Усть-Каменогорске в ночь на 26 ноября по улице Гоголя в двухэтажном жилом доме горела квартира на втором этаже. Предварительная причина – непотушенная сигарета, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие сотрудники службы пожаротушения по лестничному маршу эвакуировали 5 жителей, из них двое детей. Установив трехколенную лестницу, спасли из зоны огня хозяина квартиры. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м.

эвакуация

Фото: ДЧС ВКО

Всего было задействовано четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

пожарные

Фото: ДЧС ВКО

Департамент по ЧС региона напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности. Специалисты отмечают, что брошенный окурок вызывает тление. Через 2,5-3 часа температура поднимается до 410-470°С и происходит воспламенение.

  • Не курите в постели или сидя в кресле, особенно если выпили спиртное, – в таком положении очень легко заснуть.
  • Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться.
  • Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.
  • Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже расположенных этажей, где часто хранят старые вещи и т.п.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина — людская халатность и беспечность в обращении с огнем.

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