10 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Усть-Каменогорске в двухэтажном жилом доме по ул. Михаэлиса в квартире произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда при помощи спасательных капюшонов спасено два и эвакуировано восемь жителей дома.
"Пожар ликвидирован на площади 6 кв. м. Пострадавших нет. МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Астане горел склад лакокрасочных изделий.
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