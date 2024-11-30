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Законодательство РК

10 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Усть-Каменогорске

пожар в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 19:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Усть-Каменогорске в двухэтажном жилом доме по ул. Михаэлиса в квартире произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда при помощи спасательных капюшонов спасено два и эвакуировано восемь жителей дома.

"Пожар ликвидирован на площади 6 кв. м. Пострадавших нет. МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Астане горел склад лакокрасочных изделий.

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МЧС РК Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск Пожар 2024 год Пожары Спасатели
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