10 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Усть-Каменогорске в двухэтажном жилом доме по ул. Михаэлиса в квартире произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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