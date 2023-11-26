Муж пытался зарезать жену в одном из банков Актобе, чтобы "сохранить семью"

Пьяный мужчина пришел к жене в банк, где она работала консультантом, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Дебошир продолжил бить ее кулаком по телу и голове, а потом убежал. Все это происходило на глазах у коллег пострадавшей. После пережитого женщину увезли в больницу.

"Напавший на жену оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на убийство. Потерпевшая рассказывала, что у них есть ребенок, что муж злоупотребляет алкоголем, курит траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы", – говорится в сообщении.

Между тем, подсудимый уверял, что убивать жену и в мыслях не было, скорее наоборот – хотел сохранить семью. Уже в ходе судебных разбирательств прокурор поменял обвинение с покушения на убийство на "Хулиганство с применением ножа". Суд счел, что обвинение в хулиганстве предъявили верно, так как напал подсудимый с ножом на свою супругу и причинил ей легкий вред здоровью в общественном месте в рабочее время. Суд приговорил обвиняемого к 6 годам колонии за хулиганство.

Уточняется, что на момент оглашения приговора обвиняемый уже был в разводе.

Ранее сообщалось, что сотрудника полиции подозревают в убийстве жены в Костанайской области.