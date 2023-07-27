Торговля людьми: в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев

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Сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Руслан Жаксылыков на конференции по борьбе с торговлей людьми в Астане рассказал, в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев для последующей эксплуатации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жаксылыков заявил, что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с незаконной торговлей людьми. "Анализ проводили не только мы, но и международные эксперты. Основная причина – высокая прибыльность данного криминального бизнеса. Речь идет о торговле людьми. Ежегодный оборот этого вида преступлений составляет около 150 млрд долларов. Другая причина – бедность населения. В основном наши граждане становятся жертвами торговцев людьми в поисках лучшей жизни. Через объявления в социальных сетях идут на собеседования, становятся жертвами сексуальной или трудовой эксплуатации", – пояснил Руслан Жаксылыков. Спикер также рассказал, в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев для последующей эксплуатации. "Основные каналы вывоза граждан Казахстана – Королевство Бахрейн, Южная Корея и другие страны. Только за прошлый год осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, которые занимались торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации в Бахрейне", – сообщил он. 31 мая МВД внесло на рассмотрение Мажилиса законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Документ совершенствует механизмы профилактики таких преступлений. Читайте также Токаеву рассказали о резонансных делах, расследуемых АФМ Алматинская академия МВД РК вновь приняла курсантов Павлодарский нефтехимический завод вышел на полную производительность

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