Общество

Полицейский совершил кражу на 150 млн тенге

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
В Караганде вынесли приговор полицейским по факту кражи майнингового оборудования, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Карагандинского областного суда рассказали, что на скамье подсудимых оказались четверо. Двоих, полицейских, обвинили в использовании служебных полномочий в целях извлечения выгод для себя и других лиц, повлекших тяжкие последствия, и в краже в особо крупном размере; двое других, гражданских, попали под суд за кражу в особо крупном размере

В суде установлено, что один из подсудимых, являясь следователем Следственного управления ДП Карагандинской области, вступил в преступный сговор с гражданскими, и 9-10 ноября 2021 года они вывезли с территории ТОО в Темиртау в Караганду майнинговое оборудование, хранившееся в контейнерах. Общее количество украденного оборудования составило 1 906 штук.

"Тем самым причинили ущерб АО "Московский шинный завод-М" на сумму 951 714 тенге, ООО "Электро.Фарм" – 10 708 984 тенге, ТОО "Каланда" – 23 499 850 тенге, ТОО "Вертонго" – 115 223 067 тенге", – сказано в сообщении суда.

Во время рассмотрения дела суд пришел к выводу, что вина одного из обвиненных полицейских не доказана – выводы органов досудебного расследования основаны на предположениях. Приговором суда он признан невиновным.

Вина второго полицейского подтверждается. Он признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также он лишен специального звания – старший лейтенант полиции.

Двое гражданских тоже признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 8 месяцев. К ним применили закон об амнистии и окончательно назначили лишение свободы на 5 лет 4 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

Сегодня, 3 сентября, глава МВД РК Ержан Саденов заявил, что совершающие правонарушения полицейские – предатели.

