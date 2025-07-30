В Алматы покрасили газон

Сегодня, 30 июля 2025 года, в социальных сетях появились интересные видеоролики, снятые на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы. На кадрах было видно, как сотрудники коммунальных служб красили газон. Корреспондент Zakon.kz узнал причину.

Фотографию, где красят газон, в редакцию отправила одна из наших читательниц.

Фото: Zakon.kz

А вот и видео из соцсетей.

Из ответа аппарата акима Медеуского района Алматы следует:

"С учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона в Медеуском районе применяется специальное средство пищевого красителя с удобрениями. Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид".

Власти района отметили, что данный материал широко применяется в ряде регионов зарубежных стран с неблагоприятными погодными условиями.

"Применяемый состав – это пищевой краситель с удобрениями, изготовленный на основе органических пигментов, не содержащий токсичных компонентов. Он абсолютно безопасен для людей, животных и окружающей среды. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами". Аппарат акима Медеуского района Алматы

Подобное в Алматы горожане замечали и в марте 2025 года. Тогда в акимате Бостандыкского района объяснили, что для озеленения используется метод гидропосева – способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Власти тогда отметили, что эта современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах, и что таким способом озеленяются городские парки и скверы.