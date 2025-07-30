#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Общество

В Алматы покрасили газон

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 15:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 30 июля 2025 года, в социальных сетях появились интересные видеоролики, снятые на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы. На кадрах было видно, как сотрудники коммунальных служб красили газон. Корреспондент Zakon.kz узнал причину.

Фотографию, где красят газон, в редакцию отправила одна из наших читательниц.

Фото: Zakon.kz

А вот и видео из соцсетей.

Из ответа аппарата акима Медеуского района Алматы следует:

"С учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона в Медеуском районе применяется специальное средство пищевого красителя с удобрениями. Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид".

Власти района отметили, что данный материал широко применяется в ряде регионов зарубежных стран с неблагоприятными погодными условиями.

"Применяемый состав – это пищевой краситель с удобрениями, изготовленный на основе органических пигментов, не содержащий токсичных компонентов. Он абсолютно безопасен для людей, животных и окружающей среды. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами".Аппарат акима Медеуского района Алматы

Подобное в Алматы горожане замечали и в марте 2025 года. Тогда в акимате Бостандыкского района объяснили, что для озеленения используется метод гидропосева – способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Власти тогда отметили, что эта современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах, и что таким способом озеленяются городские парки и скверы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа
Общество
16:01, Сегодня
Синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа
Отправляли фото и видео незнакомцам: Минпросвещения о рисках интернет-знакомств для подростков
Общество
15:50, Сегодня
Отправляли фото и видео незнакомцам: Минпросвещения о рисках интернет-знакомств для подростков
Сколько этнических казахов получили статус кандаса и где их расселили
Общество
12:53, Сегодня
Сколько этнических казахов получили статус кандаса и где их расселили
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: