Мужчина погиб под колесами поезда в Уральске

Мужчина попал под поезд в Уральске, от полученных травм он скончался на месте, передает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что трагедия произошла 4 февраля около полудня на станции Уральск.

По информации пресс-службы Департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Специалисты проводят необходимые следственные действия.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве разглашать не стали.

Ранее сообщалось, что вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане.