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Лжеадвокат обещал помочь с алиментами на ребенка за 7 млн тенге

Лжеадвокат обещал помочь с алиментами на ребенка за 7 млн тенге Фото: pexels
В Шымкенте лжеадвокат выманил у женщины 7 миллионов тенге, обещая помощь с взысканием алиментов, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что мужчина представился адвокатом, обещал взыскать алименты на содержание ребенка с ее бывшего мужа. Свою услугу лжеадвокат оценил в 7 миллионов тенге.

"Заплатив ему, женщина так и не дождалась юридической помощи. Получив деньги, аферист перестал выходить на связь. Оперативники в ходе розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался житель Туркестанской области", – говорится в сообщении. 

В настоящее время проводятся следственные действия, по окончании которых дело направят в суд.

Ранее в Алматы прокуроры возбудили три уголовных дела в отношении неплательщиков алиментов. 

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