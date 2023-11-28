Лжеадвокат обещал помочь с алиментами на ребенка за 7 млн тенге

В Шымкенте лжеадвокат выманил у женщины 7 миллионов тенге, обещая помощь с взысканием алиментов, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что мужчина представился адвокатом, обещал взыскать алименты на содержание ребенка с ее бывшего мужа. Свою услугу лжеадвокат оценил в 7 миллионов тенге.

"Заплатив ему, женщина так и не дождалась юридической помощи. Получив деньги, аферист перестал выходить на связь. Оперативники в ходе розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался житель Туркестанской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, по окончании которых дело направят в суд.

Ранее в Алматы прокуроры возбудили три уголовных дела в отношении неплательщиков алиментов.