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Общество

Почти 8 млн тенге задолжал собственному ребенку житель Шымкента

Алименты, долги, нарушение закона , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 12:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуроры Шымкента взыскали с горожанина крупную задолженность по алиментам, которая составила 7 905 638 тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа было установлено, что должник в течение шести лет без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание ребенка. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение судебного решения.

"Прокуратура района зарегистрировала данный факт в Едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК РК, по итогам расследования дело было передано в суд. 6 февраля 2025 года в ходе судебного заседания должник примирился с потерпевшей стороной и полностью погасил задолженность по алиментам в размере 7 905 638 тенге, в связи с чем уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям".

В прокуратуре отметили, что каждый тенге, украденный у ребенка, – это украденная возможность получить образование, медицинскую помощь и светлое будущее.

Должников, уклонившихся от уплаты алиментов, предупредили о том, что в соответствии со статьей 139 УК РК за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе министр юстиции Ерлан Сарсембаев заявил, что у неплательщиков алиментов, работающих через сайты-агрегаторы, будут выявлять скрытые доходы.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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