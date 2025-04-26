Почти 8 млн тенге задолжал собственному ребенку житель Шымкента

Прокуроры Шымкента взыскали с горожанина крупную задолженность по алиментам, которая составила 7 905 638 тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа было установлено, что должник в течение шести лет без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание ребенка. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение судебного решения.

"Прокуратура района зарегистрировала данный факт в Едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК РК, по итогам расследования дело было передано в суд. 6 февраля 2025 года в ходе судебного заседания должник примирился с потерпевшей стороной и полностью погасил задолженность по алиментам в размере 7 905 638 тенге, в связи с чем уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям".

В прокуратуре отметили, что каждый тенге, украденный у ребенка, – это украденная возможность получить образование, медицинскую помощь и светлое будущее.

Должников, уклонившихся от уплаты алиментов, предупредили о том, что в соответствии со статьей 139 УК РК за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе министр юстиции Ерлан Сарсембаев заявил, что у неплательщиков алиментов, работающих через сайты-агрегаторы, будут выявлять скрытые доходы.