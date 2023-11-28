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Законодательство РК

Смерть курсанта в Актобе – комментарий института

Смерть курсанта в Актобе – комментарий института Фото: primeminister.kz
В социальных сетях появилась информация, что 27 ноября умер курсант Актюбинского института МВД РК из-за осложнения болезни ОРВИ, сообщает Zakon.kz.

В посте отмечается, что местные курсанты просят провести проверку на санитарные условия безопасности.

В юридическом институте МВД им. М. Букенбаева прокоментировали данную информацию. 

"27 ноября 2023 года в Актюбинском областном фтизиопульмонологическом центре скончался слушатель курса первоначальной профессиональной подготовки Камбар Бейбол", – рассказали в институте. 

21 ноября Камбара Бейбола госпитализировали в медицинский центр с диагнозом "Двухсторонняя тотальная пневмония, тяжелое течение (с 80% поражением легочной ткани)". В ходе обследования выявили сопутствующий диагноз –"Двухсторонний аортальный клапан. Пролапс митрального клапана".

В учебном заведении отметили, что до обращения в медицинскую часть института студент не жаловался на состояние здоровья.

"Санитарно-гигиенические условия обучения и проживания не являются источником возникновения данного заболевания", – говорится в сообщении. 

Ранее в Алматы покончил с собой курсант Академии КНБ. 


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