Смерть курсанта в Актобе – комментарий института
Фото: primeminister.kz
В социальных сетях появилась информация, что 27 ноября умер курсант Актюбинского института МВД РК из-за осложнения болезни ОРВИ, сообщает Zakon.kz.
В посте отмечается, что местные курсанты просят провести проверку на санитарные условия безопасности.
В юридическом институте МВД им. М. Букенбаева прокоментировали данную информацию.
"27 ноября 2023 года в Актюбинском областном фтизиопульмонологическом центре скончался слушатель курса первоначальной профессиональной подготовки Камбар Бейбол", – рассказали в институте.
21 ноября Камбара Бейбола госпитализировали в медицинский центр с диагнозом "Двухсторонняя тотальная пневмония, тяжелое течение (с 80% поражением легочной ткани)". В ходе обследования выявили сопутствующий диагноз –"Двухсторонний аортальный клапан. Пролапс митрального клапана".
В учебном заведении отметили, что до обращения в медицинскую часть института студент не жаловался на состояние здоровья.
"Санитарно-гигиенические условия обучения и проживания не являются источником возникновения данного заболевания", – говорится в сообщении.
Ранее в Алматы покончил с собой курсант Академии КНБ.
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