Смерть курсанта в Актобе – комментарий института

В социальных сетях появилась информация, что 27 ноября умер курсант Актюбинского института МВД РК из-за осложнения болезни ОРВИ, сообщает Zakon.kz.

В посте отмечается, что местные курсанты просят провести проверку на санитарные условия безопасности.

В юридическом институте МВД им. М. Букенбаева прокоментировали данную информацию.



"27 ноября 2023 года в Актюбинском областном фтизиопульмонологическом центре скончался слушатель курса первоначальной профессиональной подготовки Камбар Бейбол", – рассказали в институте.

21 ноября Камбара Бейбола госпитализировали в медицинский центр с диагнозом "Двухсторонняя тотальная пневмония, тяжелое течение (с 80% поражением легочной ткани)". В ходе обследования выявили сопутствующий диагноз –"Двухсторонний аортальный клапан. Пролапс митрального клапана".

В учебном заведении отметили, что до обращения в медицинскую часть института студент не жаловался на состояние здоровья.

"Санитарно-гигиенические условия обучения и проживания не являются источником возникновения данного заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее в Алматы покончил с собой курсант Академии КНБ.



