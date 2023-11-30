Причину смерти курсанта озвучили в институте МВД в Актобе

В Актюбинском институте МВД скоропостижно скончался 21-летний курсант. По заключению медиков, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Инфекция поразила 80% легких, сообщает Zakon.kz.

Камбар Бейбол был доставлен в клинику уже в крайне тяжелом состоянии, говорится в сюжете телеканала КТК.

"Мы его госпитализировали в реанимацию. Сразу начали интенсивную терапию. Провели консилиум и ежедневно это делали. Корригировали состояние, но, к сожалению, спасти его не удалось. Было осложнение на сердце – инфекционный эндокардит. Это привело к летальному исходу. Он говорил: "Я не обращался. Потому что в такой среде, наверное, не принято жаловаться", – рассказал заместитель главврача Актюбинского центра фтизиопульмонологии Нурлан Ильясов.

Врачи недоумевают, почему в институте не заметили состояние курсанта.

По словам медиков, такая запущенная форма пневмонии не могла развиться в короткое время. Усугубило ситуацию и то, что у парня был врожденный порок сердца. Уже в реанимации пациент рассказал, что недомогание почувствовал раньше. Но в медсанчасть обратился, когда начался кашель с кровью.

Тело курсанта уже забрали домой. В Актобе его перевели из Улытауской области – на двухмесячные курсы. В вузе теперь идет внутренняя проверка. Но руководство считает, что никакой вины сотрудников в случившемся нет.

"По утрам обходы есть. Есть медсанчасть. Те слушатели, у которых имеются, скажем, жалобы на состояние здоровья, они обязательно приходят в медсанчасть. Медкомиссию он у нас не проходил. Проходит он медкомиссию, как правило, в другом месте, откуда его направили к нам на обучение", – прокомментировал начальник Актюбинского юридического института МВД им. М. Букенбаева Нуркен Мухаметкалиев.

Ранее сообщалось, что курсанты Академии Национальной гвардии Петропавловска массово заражаются корью. За последнюю неделю количество заболевших выросло почти вдвое: с 15-ти до 29 человек.