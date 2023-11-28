Издевательства над детьми: в прокуратуре Алматинской области выступили с обращением

В прокуратуре Алматинской области обратились к неравнодушным казахстанцам. В ведомстве рассказали, куда нужно обращаться при фактах правонарушений в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в каждом районе области и Конаеве созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов, неправительственных организаций и других заинтересованных органов.

Как оказалось, только за месяц группы посетили свыше 400 семей.

К примеру, в Илийском районе обнаружен 6 летний мальчик, который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить.

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Его экстренно госпитализировали в районную больницу с диагнозом "Двухсторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь.

"Родители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), органом опеки и попечительства в суд подан иск об ограничении родительских прав". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, в Райымбекском районе установлена семья с тремя детьми, которые также находились в истощенном состоянии. Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школу интернат.

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматинской области

"В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которые подвергались побоям со стороны отчимов, органами полиции в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст.73-2 КоАП (Побои)". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В целом, по результатам совместных рейдов, к административной ответственности привлечен 51 родитель.

Также отмечено, что у недобросовестных родителей отобрали 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав.

В заключении в прокуратуре заявили, что все неравнодушные граждане области могут сообщать о любых фактах совершения правонарушений в отношении детей на номер: +7-777-012-35-91 или Instagram: almaty_obl_prok.

"Анонимность гарантируется", – добавили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Астане родители систематически избивали девочку. Позднее в полиции рассказали о возбуждении уголовного дела.