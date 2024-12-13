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Общество

Убийство Шерзата Полата: прокуратура Алматинской области выступила с заявлением

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 10:10 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 декабря 2024 года, прокуратура Алматинской области распространила информацию по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что "досудебное расследование по факту убийства Шерзата Полата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны".

"На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления".Прокуратура Алматинской области

Кроме того, в надзорном органе сообщили, что ход расследования по уголовным делам о поджоге дома Каржаубая Нурумова и суициду Нурганата Гаипбаева находится на контроле Генеральной прокуратуры.

"Призываем общественность воздержаться от распространения недостоверной информации. Просим доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов".Прокуратура Алматинской области

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

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9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

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10 декабря полиция задержала отца Шерзата – Каржаубая Нурымова, так как, по данным ДП Алматинской области, во время похорон "произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей". Он получил 15 суток ареста за совершение мелкого хулиганства. Уже 12 декабря стало известно, что в отношении отца Шерзата завели уголовное дело.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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