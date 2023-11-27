В Астане родители систематически избивали девочку: полиция возбудила уголовное дело
Фото: Zakon.kz
В Астане полиция возбудила уголовное дело по фактам избиения семилетней школьницы, сообщает Zakon.kz.
"По данному факту возбудили уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – рассказали в ДП города.
Также проводится расследование, по результатам будет принято процессуальное решение.
Данную семья взяли на контроль сотрудники ювенальной полиции.
Ранее уполномоченная по правам детей в Казахстане Динара Закиева рассказала о вопиющем случае в Астане: семилетняя девочка систематически подвергалась семейному насилию и попала в больницу.
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