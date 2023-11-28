Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два ружья, патроны и биту возил с собой житель Туркестанской области

Два ружья, патроны и биту возил с собой житель Туркестанской области Фото: pixabay
Целый мини-арсенал нашли полицейские в автомобиле жителя Туркестанской области. Сейчас правоохранительные органы выясняют, для каких целей мужчине потребовалось столько оружия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 28 ноября, сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью задержали в селе Атакент Мактаральского района мужчину, возившего с собой в автомобиле огнестрельное оружие и биту.

Задержание

Фото: polisia.kz

"Полицейские остановили автомашину ВАЗ-2114. При осмотре салона оперативники изъяли огнестрельное оружие "Сайга" и обрез охотничьего ружья, а также восемь патронов к ним и биту. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в областном ДП.

Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Его взяли под стражу. Идет досудебное расследование по ст. 287 УК РК, назначены экспертизы. Сейчас полиция выясняет, зачем жителю Туркестанской области потребовалось столько оружия.

Ранее жители Казахстана сдали в полицию оружие стоимостью 64 млн тенге.

Читайте также

В Петропавловске мать с отчимом избили второклассницу: идет досудебное расследование
В Петропавловске мать с отчимом избили второклассницу: идет расследование
Трудоустройство в Канаде предлагала афериста из Казахстана
Трудоустройство в Канаде предлагала аферистка из Казахстана
Незаконный оборот драгметаллов в особо крупном размере выявили в трех регионах Казахстана
Незаконный оборот драгметаллов в особо крупном размере выявили в трех регионах Казахстана
Никита Дробны
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
жилье, цены, ипотека, Казахстан
Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления