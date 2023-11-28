Два ружья, патроны и биту возил с собой житель Туркестанской области

Целый мини-арсенал нашли полицейские в автомобиле жителя Туркестанской области. Сейчас правоохранительные органы выясняют, для каких целей мужчине потребовалось столько оружия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 28 ноября, сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью задержали в селе Атакент Мактаральского района мужчину, возившего с собой в автомобиле огнестрельное оружие и биту.





Фото: polisia.kz

"Полицейские остановили автомашину ВАЗ-2114. При осмотре салона оперативники изъяли огнестрельное оружие "Сайга" и обрез охотничьего ружья, а также восемь патронов к ним и биту. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в областном ДП.

Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Его взяли под стражу. Идет досудебное расследование по ст. 287 УК РК, назначены экспертизы. Сейчас полиция выясняет, зачем жителю Туркестанской области потребовалось столько оружия.

Ранее жители Казахстана сдали в полицию оружие стоимостью 64 млн тенге.