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В Туркестанской области эвакуировали жителей одного из сел из-за подтопления

В Туркестанской области эвакуировали жителей одного из сел из-за подтопления , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 01:23 Фото: polisia.kz
В Туркестанской области 22 марта полицейские эвакуировали жителей одного из сел из-за подтопления, сообщает Zakon.kz.
"В селе Теке Сауранского района в связи с подтоплением близлежащих улиц была проведена эвакуация людей. На данный момент наблюдается спад уровня воды. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в Сауранском районе сотрудники полиции круглосуточно несут службу в усиленном режиме в связи с угрозой подтопления.

"Силами полиции, ДЧС и соответствующих служб оказывается помощь населению, проводятся берегоукрепительные работы в целях безопасного прохождения дождевых вод", – добавили в полиции.

22 марта сообщалось, что талые воды затопили две автодороги в Абайской и Алматинской областях. 

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