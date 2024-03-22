В Туркестанской области эвакуировали жителей одного из сел из-за подтопления

В Туркестанской области 22 марта полицейские эвакуировали жителей одного из сел из-за подтопления, сообщает Zakon.kz.

"В селе Теке Сауранского района в связи с подтоплением близлежащих улиц была проведена эвакуация людей. На данный момент наблюдается спад уровня воды. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в Сауранском районе сотрудники полиции круглосуточно несут службу в усиленном режиме в связи с угрозой подтопления.

"Силами полиции, ДЧС и соответствующих служб оказывается помощь населению, проводятся берегоукрепительные работы в целях безопасного прохождения дождевых вод", – добавили в полиции.

22 марта сообщалось, что талые воды затопили две автодороги в Абайской и Алматинской областях.