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Автобус, мопед и машина в огне: два ДТП на одном перекрестке произошли в Алматы

авария Фото: Zakon.kz
Первое ДТП в Алматы произошло на пересечение улиц Макатаева и Масанчи с участием автобуса и мопеда, сообщает Zakon.kz.

Автобус городского маршрута №25 двигался по улице Макатаева в восточном направлении.

авария

Фото: Zakon.kz

На пересечение с улицей Масанчи перед автобусом выскочил мопед.

авария

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса не смог избежать столкновения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От удара мопед и его водитель отлетели в сторону. Очевидцы ДТП вызвали сотрудников скорой помощи и полиции. Медики забрали пострадавшего мопедиста в больницу, однако через время он вернулся на место аварии, сел на мопед и уехал.

авария

Фото: Zakon.kz

Через время к полицейским подбежал молодой человек и попросил огнетушитель. По его словам, горел автомобиль.

авария

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось, по улице Макатаева в западном направлении двигался автомобиль марки Kia Ceed, водитель которого припарковался в ожидании друга.

авария

Фото: Zakon.kz

Однако через пару минут из-под капота повалил дым. Сотрудники экипажа дежурной части полка патрульной полиции "Иртыш 12" в лице капитана Баглана Берикова и старшего лейтенанта Куаныша Абдукаримова с огнетушителем вовремя успели к месту пожара. Также из бара напротив выбежали работники заведения, чтобы помочь потушить пламя.

авария

Фото: Zakon.kz

После взрыва колеса огонь потух.

авария

Фото: Zakon.kz

По словам водителя Kia, за месяц до инцидента он поменял ксеноновые лампочки в фаре. Именно оттуда и началось возгорание. Он предполагает, что некачественно установили лампочки, из-за чего и произошло ЧП.

авария

Фото: Zakon.kz

Перед горящим автомобилем стоял автомобиль Toyota Camry.

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