Автобус, мопед и машина в огне: два ДТП на одном перекрестке произошли в Алматы
Автобус городского маршрута №25 двигался по улице Макатаева в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
На пересечение с улицей Масанчи перед автобусом выскочил мопед.
Фото: Zakon.kz
Водитель автобуса не смог избежать столкновения.
Фото: Zakon.kz
От удара мопед и его водитель отлетели в сторону. Очевидцы ДТП вызвали сотрудников скорой помощи и полиции. Медики забрали пострадавшего мопедиста в больницу, однако через время он вернулся на место аварии, сел на мопед и уехал.
Фото: Zakon.kz
Через время к полицейским подбежал молодой человек и попросил огнетушитель. По его словам, горел автомобиль.
Фото: Zakon.kz
Как выяснилось, по улице Макатаева в западном направлении двигался автомобиль марки Kia Ceed, водитель которого припарковался в ожидании друга.
Фото: Zakon.kz
Однако через пару минут из-под капота повалил дым. Сотрудники экипажа дежурной части полка патрульной полиции "Иртыш 12" в лице капитана Баглана Берикова и старшего лейтенанта Куаныша Абдукаримова с огнетушителем вовремя успели к месту пожара. Также из бара напротив выбежали работники заведения, чтобы помочь потушить пламя.
Фото: Zakon.kz
После взрыва колеса огонь потух.
Фото: Zakon.kz
По словам водителя Kia, за месяц до инцидента он поменял ксеноновые лампочки в фаре. Именно оттуда и началось возгорание. Он предполагает, что некачественно установили лампочки, из-за чего и произошло ЧП.
Фото: Zakon.kz
Перед горящим автомобилем стоял автомобиль Toyota Camry.