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Астанчанин спас ребенка, который провалился под лед на реке

подросток провалился под лед Фото: pixabay
27 ноября в 17:29 на пульт 112 поступило сообщение о том, ​что в районе Байконыр по улице​ Аман в реке Ак-Булак тонет человек. До прибытия спасателей тонущего подростка, 2006 года рождения, спас очевидец, который в эту самую минуту проходил мимо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали спасатели, мужчина, вытащив с воды на берег подростка передал его бригаде скорой помощи, где ему была оказана первая медицинская помощь.

"На данный момент подросток находится в МГДБ № 2. К счастью, подростка удалось спасти, но порой ситуация может ​ обернуться трагедией". Пресс-служба ДЧС города Астаны


Также в пресс-службе напомнили, что осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочный и тонкий, поэтому выходить на него опасно.

"Уважаемые граждане,​ помните: в целях вашей же безопасности выход на тонкие и неокрепшие участки льда запрещен.​ Любителям подледной ловли рыбы в обязательном порядке необходимо надевать спасательный жилет. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%". Пресс-служба ДЧС города Астаны

Ранее сообщалось, что делать, если провалился под лед.

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