Двое подростков провалились под лед на реке Урал
Фото: pixabay
Спасатели 7 марта вытащили из реки Урал двух подростков, которые провалились под лед в Атырау, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в Атырау возле физкультурно-оздоровительного комплекса при переходе через реку Урал провалились под лед подростки 2007 г.р. Силами спасателей они извлечены из воды и переданы службе "103", – говорится в сообщении МЧС.
На место происшествия выезжали трое спасателей и одна единица техники.
Ранее сообщалось о другом случае. 5 марта полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской области.
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