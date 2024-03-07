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Двое подростков провалились под лед на реке Урал

Двое подростков провались под лед на реке Урал, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 21:18 Фото: pixabay
Спасатели 7 марта вытащили из реки Урал двух подростков, которые провалились под лед в Атырау, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в Атырау возле физкультурно-оздоровительного комплекса при переходе через реку Урал провалились под лед подростки 2007 г.р. Силами спасателей они извлечены из воды и переданы службе "103", – говорится в сообщении МЧС. 

На место происшествия выезжали трое спасателей и одна единица техники.

Ранее сообщалось о другом случае. 5 марта полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской области. 

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