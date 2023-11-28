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Законодательство РК

Студентов в Уральске задержали по подозрению в вымогательстве

задержание Фото: скриншот видео
Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студентов и несовершеннолетних в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, для обеспечения безопасности учащихся во всех учебных заведениях Уральска внедрено приложение Коmek Stop Bulling ZKO для выявления фактов буллинга и вымогательства. Через это приложение ученики могут обратиться за помощью.

"В Бурлинском районе 23 ноября задержаны двое учащихся колледжа, 2007 и 2008 г.р., которые угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего денежные средства. Подозреваемые водворены в ИВС. В другом случае задержаны студенты одного из колледжей Уральска за вымогательство денег в сумме 500 тыс. тенге". Пресс-служба ДП ЗКО

Начаты досудебные расследования по ст. 194 УК РК, санкции, которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет, а для группы лиц – от 3 до 7 лет.


Ранее в МВД рассказали, как борются с преступностью среди школьников.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
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