Группу студентов задержали по подозрению в вымогательстве в ЗКО

В Западно-Казахстанской области задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что молодые люди, угрожая расправой, требовали деньги у сокурсников.

Фото: Департамент полиции ЗКО

"По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности" – сообщили в полиции.

26 ноября 2024 года в Акмолинской области сотрудники полиции задержали участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках.