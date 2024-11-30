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Группу студентов задержали по подозрению в вымогательстве в ЗКО

вымогательство, полиция, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 14:24 Фото: Департамент полиции ЗКО
В Западно-Казахстанской области задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что молодые люди, угрожая расправой, требовали деньги у сокурсников.

вымогательство, ЗКО, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 14:24

Фото: Департамент полиции ЗКО

"По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности" – сообщили в полиции.

26 ноября 2024 года в Акмолинской области сотрудники полиции задержали участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках.

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