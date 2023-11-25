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В МВД рассказали, как борются с преступностью среди школьников

полиция Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел рассказали о случаях нарушения закона несовершеннолетними, вымогательствах в школах и других учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание полицией уделяется безопасности несовершеннолетних в учебных заведениях. Например, за каждой школой в стране закреплены участковые инспектора полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и оперативные работники.

"В их обязанности входит регулярное посещение учебных заведений, проведение занятий, личных бесед с учащимися, а также выявление лиц, негативно влияющих на несовершеннолетних и распространяющих криминальную идеологию", – говорится в отчете МВД.

В министерстве отчитались, что по стране проведено порядка 90 тысяч выступлений, в которых полицейские обсуждают самые важные подростковые проблемы, которые могут иметь непоправимые последствия, в том числе игромании, суицида и наркопотребления.

"Рассказывают об ответственности за совершение правонарушений, в том числе наркопреступлений, буллинга, вымогательств, вандализма и хулиганств. Особое внимание уделяется тем проступкам, которые влекут длительные сроки лишения свободы".

Для привития правил безопасного поведения МВД разработаны памятки для детей “Как не стать жертвой насилия” и для родителей “Как не стать ребенку жертвой насилия”. Они размещены на ведомственных сайтах, в социальных сетях, мобильных мессенджерах, родительских, школьных и общедомовых чатах.

Помимо бесед и лекций, встреч и памяток полицией проводятся и локальные рейды. Всего с начала года проведено более 11 тыс. ОПМ, рейдовых мероприятий, локальных отработок и акций.

За нахождение несовершеннолетних ночью в развлекательных заведениях и вне жилища к адмответственности привлекли более 86 тыс. родителей и 1,5 тыс. владельцев заведений. Также 9,8 тыс. родителей понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 1,3 тыс. несовершеннолетних привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств.

Кроме того, в ряде регионов выявлены факты вымогательств в учебных заведениях. С начала года зарегистрировано 49 вымогательств у несовершеннолетних. Зачастую этим занимаются молодые люди 15-17 лет, физически сильные, а также учащиеся и воспитывающиеся в полной семье.

Так, к примеру, трое подростков задержаны полицией за вымогательства у студентов колледжа в Талдыкоргане. А в Алматы за вымогательство денег у студентов одного из университетов, среди которых есть несовершеннолетние, задержаны 4 человека. В поселке Узнагаш Жамбылского района Алматинской области за систематическое вымогательство денег у учащихся задержали 5 подростков. С них вымогатели брали по 2-3 тыс. тенге.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье “Вымогательство”, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 4-х лет, а для группы лиц – от 3-х до 7 лет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, подозреваемые поставлены на профилактический учет органов внутренних дел.

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