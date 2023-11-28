Огромные пробки образовались на выезде из Алматы из-за массового ДТП
По словам очевидцев, автомобиль марки BMW X5 двигался по Кульжинскому тракту в сторону города в западном направлении на высокой скорости.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
На встречке он столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара у Toyota оторвало переднее колесо. Саму машину откинуло на обочину. А колесо влетело в следующую попутно Mazda 6.
Фото: Zakon.kz
Тем временем BMW все еще двигалось по полосе встречного движения, где он столкнулся уже с Mercedes-Benz E-класс, которому тоже в результате вырвало колесо. От удара Mercedes выбило с дороги на обочину.
Фото: Zakon.kz
Затем неуправляемый BMW отбросило обратно на полосу в сторону города, где он догоняет еще один Mercedes.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадал пассажир BMW и водитель Mercedes. Всех экстренно госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
В восточном направлении образовалась огромная пробка.
Фото: Zakon.kz
На месте работают дорожные полицейские.