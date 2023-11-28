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Огромные пробки образовались на выезде из Алматы из-за массового ДТП

ДТП Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на Кульжинском тракте в сторону в Алматы

По словам очевидцев, автомобиль марки BMW X5 двигался по Кульжинскому тракту в сторону города в западном направлении на высокой скорости.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На встречке он столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От мощного удара у Toyota оторвало переднее колесо. Саму машину откинуло на обочину. А колесо влетело в следующую попутно Mazda 6.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Тем временем BMW все еще двигалось по полосе встречного движения, где он столкнулся уже с Mercedes-Benz E-класс, которому тоже в результате вырвало колесо. От удара Mercedes выбило с дороги на обочину.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Затем неуправляемый BMW отбросило обратно на полосу в сторону города, где он догоняет еще один Mercedes.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал пассажир BMW и водитель Mercedes. Всех экстренно госпитализировали.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В восточном направлении образовалась огромная пробка.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают дорожные полицейские.

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